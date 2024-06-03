2024-06-03 21:00:08 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، شكره وتقديره، إلى مجلس النواب بعد تصويته على جداول قانون موازنة 2024. وقال السوداني في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “بمزيد من التقدير والاعتزاز، نبارك الخطوة المسؤولة لمجلس النواب الموقر، المتمثلة في إقرار جداول موازنة عام 2024، المتعلقة بقانون (13 لسنة 2023)، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق […]

ظهرت المقالة السوداني يبارك التصويت على جداول الموازنة ويصفها بـ”الخطوة المسؤولة” أولاً على ايشان.