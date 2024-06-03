اخبار العراق الان

الرئيسيةمنصة إيشاناخبار العراق السياسية › السوداني يبارك التصويت على جداول الموازنة ويصفها بـ”الخطوة المسؤولة”

السوداني يبارك التصويت على جداول الموازنة ويصفها بـ”الخطوة المسؤولة”

السوداني يبارك التصويت على جداول الموازنة ويصفها بـ”الخطوة المسؤولة”
السوداني يبارك التصويت على جداول الموازنة ويصفها بـ”الخطوة المسؤولة”
2024-06-03 21:00:08 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، شكره وتقديره، إلى مجلس النواب بعد تصويته على جداول قانون موازنة 2024. وقال السوداني في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “بمزيد من التقدير والاعتزاز، نبارك الخطوة المسؤولة لمجلس النواب الموقر، المتمثلة في إقرار جداول موازنة عام 2024، المتعلقة بقانون (13 لسنة 2023)، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق […]

ظهرت المقالة السوداني يبارك التصويت على جداول الموازنة ويصفها بـ”الخطوة المسؤولة” أولاً على ايشان.

واصل المتابعة على منصة إيشان