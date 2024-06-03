2024-06-03 21:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبر نادي كربلاء الرياضي، يوم الإثنين، عن "غضبه" من قرار لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم القاضي بنقل مباراته أمام الطلبة من ملعب كربلاء الدولي إلى ملعب الكوت.

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نقل مباراتنا أمام الطلبة من ملعب كربلاء الدولي إلى ملعب الكوت وضعنا في حرج شديد رغم محاولاتنا تأمين أحد الملاعب في بغداد".

وأضاف أن "إجراء لجنة المسابقات بتحديدها ملعب المباراة دون الرجوع إلى نادينا (المستضيف للمباراة)، تعد سابقة خطيرة في دوري نجوم العراق".

وتابع النادي، "لم يستفِد فريقنا من ملعب كربلاء الدولي وتأثرت نتائج الفريق بإجراءات الوزارة المتكررة بصيانة الملعب الذي أصبح نقمة على فريقنا".