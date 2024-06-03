ريال مدريد يتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي

2024-06-03 21:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، رسمياً عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيغادر بموجب عقد نادي سان جيرمان الذي أمضى فيه سبعة مواسم.وسبقت الصفقة شائعات استمرت لعدة سنوات بشأن النجم الفرنسي والنادي الملكي، ليتم التعاقد بعد يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني في المبارات النهائية 2-0.ونوهت وسائل إعلام، بأن عقد النجم الفرنسي لخمسة مواسم، فضلاً عن حصوله على مكافأة توقيع تقدر بنحو 100 مليون يورو بالإضافة إلى راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو.