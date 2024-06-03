موجة حارة شرقية في العراق الأسبوع المقبل والحرارة تلامس نصف درجة الغليان

2024-06-03 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع راصد جوي، اليوم الإثنين، (3 حزيران 2024)، تعرض العراق الى موجة حارة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.

وقال واثق السلامي لـ"بغداد اليوم"، "تشير آخر التحديثات الى تعرض البلاد بداية الإسبوع المقبل لموجة شرقية حارة ترتفع معها درجات الحرارة الى مستويات تلامس الـ 50 درجة مئوية (وهي نصف درجة الغليان) في بعض مناطق الجنوب والفرات الأوسط".

وبين "يتعمق المنخفض الحراري من يوم السبت المقبل وتنخفض قيم الضغط السطحي مما ينتج عنه هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة مع ارتفاع متوقع بالرطوبة النسبية".

ولفت السلامي الى، ان "التوقعات تشير أيضا الى احتمالية تشكل سحب رعدية شمال البلاد والمناطق الشرقية وقد يساهم الحمل الحراري بتساقط زخات مطر مصحوبة بالبرق والرعد".