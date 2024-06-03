السيد الحكيم يثمن تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024

2024-06-03 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعثمن رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "خطوة تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 ستطلق يد الحكومة الاتحادية و الحكومات المحلية لإكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية وخدمة أبناء شعبنا".وأضاف، أنه "وبهذه المناسبة ندعو لضبط الإنفاق والدقة في صرف المال العام بغية تحقيق خدمة حقيقية للمواطنين مع مراعاة الأولويات".