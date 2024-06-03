السيد الحكيم يثمن تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024
2024-06-03 21:36:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
ثمن رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024.
وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "خطوة تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 ستطلق يد الحكومة الاتحادية و الحكومات المحلية لإكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية وخدمة أبناء شعبنا".
وأضاف، أنه "وبهذه المناسبة ندعو لضبط الإنفاق والدقة في صرف المال العام بغية تحقيق خدمة حقيقية للمواطنين مع مراعاة الأولويات".
ثمن رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024.
وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "خطوة تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 ستطلق يد الحكومة الاتحادية و الحكومات المحلية لإكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية وخدمة أبناء شعبنا".
وأضاف، أنه "وبهذه المناسبة ندعو لضبط الإنفاق والدقة في صرف المال العام بغية تحقيق خدمة حقيقية للمواطنين مع مراعاة الأولويات".