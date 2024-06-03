الداخلية توضح بشأن مصرع قائد عمليات نينوى السابق للحشد الشعبي

2024-06-03 21:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

وزارة الداخلية



تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (عملية إغتيال غادرة تطال قائد عمليات نينوى السابق للحشد الشعــبي السيد علي المعموري على طريق بغداد - حلة مما أدى إلى إستشهاده) .

ونود ان نبين ان ما حصل هو ليست عملية اغتيال بل كان حادث جنائي بسبب مشاجرة عائلية داخل دار المجنى عليه مع ثلاثة اشخاص من اقاربه ( أخ المجنى عليه وصهريه ) ، حيث تم القاء القبض على الجناة واتخاذ الأجراءات القانونية بحقهم ، واعترفوا صراحة بالحادث .

لذا اقتضى التنويه ..