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الداخلية توضح بشأن مصرع قائد عمليات نينوى السابق للحشد الشعبي

الداخلية توضح بشأن مصرع قائد عمليات نينوى السابق للحشد الشعبي
الداخلية توضح بشأن مصرع قائد عمليات نينوى السابق للحشد الشعبي
2024-06-03 21:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

وزارة الداخلية 

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (عملية إغتيال غادرة تطال قائد عمليات نينوى السابق للحشد الشعــبي  السيد علي المعموري على طريق بغداد - حلة مما أدى إلى إستشهاده) .
ونود ان نبين ان ما حصل هو ليست عملية اغتيال بل كان حادث جنائي بسبب مشاجرة عائلية داخل دار المجنى عليه مع ثلاثة اشخاص من اقاربه ( أخ المجنى عليه وصهريه )  ، حيث تم القاء القبض على الجناة واتخاذ الأجراءات القانونية بحقهم ، واعترفوا صراحة بالحادث . 
لذا اقتضى التنويه ..

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