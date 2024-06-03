رسميا.. تشيلسي يسمي مدربه الجديد

2024-06-03 21:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي تشيلسي رسميا، اليوم الإثنين، (3 حزيران 2024)، عن تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، لقيادة الفريق خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتيو.

وكان تشيلسي قد قرر إقالة بوكيتينو من منصبه، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد تراجع نتائج الفريق وعدم تحقيق أي بطولة.

وقال تشيلسي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسر تشيلسي أن يعلن عن تعيين إنزو ماريسكا مدربا جديدا للفريق".

وأضاف البيان: "سيبدأ إنزو مهام عمله في 1 يوليو/ تموز 2024 بعقد مدته 5 سنوات، مع خيار التجديد لعام إضافي".

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان في تشيلسي: "يسعدنا أن نرحب بإنزو في تشيلسي.. لقد أثبت أنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج مبهرة بأسلوب مثير ومميز".

وتابع "لقد أثار إنزو إعجابنا بشدة في مناقشاتنا التي سبقت تعيينه، حيث تتوافق طموحاته وأخلاقيات عمله مع طموحات النادي، ونحن نتطلع بشدة إلى العمل معه".

من جانبه، قال ماريسكا: "الانضمام إلى تشيلسي، أحد أكبر الأندية في العالم، هو حلم لأي مدرب، ولهذا السبب أنا متحمس جدا لهذه الفرصة".

وأضاف: "أتطلع إلى العمل مع مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين والموظفين، لتطوير فريق يواصل تقليد النجاح الذي يتبعه النادي ويجعل جماهيرنا فخورة به".