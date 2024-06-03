ريال مدريد يعلن تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي

2024-06-03 21:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن ريال مدريد رسميا، اليوم الإثنين، (3 حزيران 2024)، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان مبابي، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، لينضم لصفوف ريال مدريد في صفقة مجانية.

وسعى ريال مدريد أكثر من مرة وراء ضم مبابي، الأولى كانت في عام 2017، عندما كان كيليان لاعبا في صفوف موناكو، لكن اللاعب فضل الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

أما المرة الثانية، فكانت في صيف 2022، عندما اتفق مبابي على كل التفاصيل مع ريال مدريد، قبل أن يجدد تعاقده في حديقة الأمراء، في خطوة كانت صادمة لمسؤولي الميرنجي.

وتوج ريال مدريد مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة رقم 15 في تاريخه، بالفوز على بوروسيا دورتموند (2-0).

يشار إلى أن مبابي لعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ عام 2017 وحتى نهاية الموسم الحالي، وحقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، كما بات الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.