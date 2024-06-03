شارع فلسطين.. مجاميع تحاول إغلاق "مطاعم امريكية" والأمن يطلق النار في الهواء

2024-06-03 22:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بحصول توتر أمني في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "توتراً امنياً حصل ضمن منطقة شارع فلسطين، بعد خروج مجاميع تحاول اغلاق مطاعم امريكية ضمن المنطقة المذكورة".

واشار الى ان "القوات الامنية اطلقت النار في الفضاء في محاولة لابعاد المجاميع". ولفت الى ان "المجاميع هاجمت مطعمين اثنين ضمن شارع فلسطين وقامت بتكسير اثاث المطاعم".

واشار المصدر الى ان "القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية ضمن جانب الرصافةتحسبا من وقوع اي طارئ.