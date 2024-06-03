ثلاثة قتلى في الغارات الروسية على أوكرانيا

2024-06-03 22:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

قُتل ثلاثة أشخاص بينهم فتى يبلغ من العمر 12 عاما في هجمات روسية في شرق وشمال شرق أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو تحقيق تقدم مطرد في الأسابيع الأخيرة، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأوكرانية الاثنين. وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين على تطبيق تلغرام إن شخصين أحدهما فتى يبلغ من العمر 12 عاما لقيا حتفهما وأصيب آخر بعد قصف روسي لقرية ميخائيليفكا في منطقة دونيتسك، مضيفا أن الطائرات الروسية ألقت قنبلتين بفارق 90 دقيقة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل في البلدة. وليل الاحد الاثنين قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم صاروخي روسي على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا حيث