2024-06-03 22:54:08 - المصدر: منصة إيشان

حصلت منصة “إيشان”، اليوم الاثنين، على تفاصيل حصرية لحادث مقتل المسؤول السابق في الحشد الشعبي علي المعموري. وقال مصدر اطلع على تفاصيل الحادث، إن “المعموري لقي حتفه أثناء مشاجرة بين شقيقه وصهره، بعد أن اشتبك الجميع فيما بينهم داخل منزل المسؤول السابق في الحشد”. وأضاف، أنه “بعد المشاجرة، خرجت رصاصة من السلاح الشخصي للمعموري […]

ظهرت المقالة “إيشان” تنفرد بنشر تفاصيل حادث مقتل المسؤول السابق في الحشد الشعبي علي المعموري أولاً على ايشان.