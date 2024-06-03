2024-06-03 23:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة، ضبط شقيقتين ينتحلن صفة طبيبتي اسنان قرب مجمع بسماية ببغداد.وذكر مدير عام دائرة التفتيش في وزارة الصحة الدكتور صباح نوري عبد الرحيم الخزعلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " فريق مشترك من قسم التفتيش والشكاوي في دائرة صحة بغداد / الرصافة وقوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية واستنادا الى امر قضائي تمكن من ضبط شقيقتين ينتحلن صفة طبيبتي اسنان في مركز وهمي (غير مجاز) للاسنان والتجميل قرب مجمع بسماية السكني".واضاف ان "الفريق أتم عمله بضبط الموجودات المتثملة بأجهزة طبية لعلاج الاسنان والتجميل وتحرير محاضر ضبط رسمية واحالة الشقيقتين الى الجهات القضائية بعد ثبوت انتحالهما صفة طبيبتي للاسنان واخذ افادات من المراجعين للمركز المذكور".