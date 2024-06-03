اختناقات مرورية بعد فرض اجراءات أمنية مشددة في شارع فلسطين

2024-06-03 23:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت منطقة شارع فلسطين في بغداد، مساء الاثنين (3 حزيران 2024)، اختناقات مرورية بعد فرض اجراءات أمنية مشددة.

وقال مصدر أمني ان الاجراءات المشددة جاءت بعد أغلق متظاهرين، مطعم (KFC) وتحطيم زجاج مطعم اخر شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان المتظاهرين "أغلقوا المطعم KFC في شارع فلسطين، وحاول مجهولين حاولوا اقتحامه".

وأشار الى، ان "القوات الأمنية تحاول تفريق المتظاهرين من خلال الرصاص الحي".

يذكر ان 3 مطاعم في العاصمة بغداد تعرضت لهجمات خلال 24 ساعة ما بين فجر الأحد وفجر الإثنين من الاسبوع الماضي، في خطوة اعتبرت وسائل إعلام محلية أنها قد تكون مرتبطة بالحرب في غزة، حيث كان الهدف من الهجمات هو سلسلة مطاعم "كنتاكي" الأمريكية التي توجد على قوائم المقاطعة في عدة دول عربية، بمزاعم دعمها لإسرائيل.

وأصدرت وزارة الداخلية اجراءات مشددة لحماية المطاعم لاسيما التي تحمل صفة أمريكية كما عاقبت القوة الأمنية المسؤولة عن حماية المناطق التي شهدت استهدافات لبعض المطاعم في الأيام الماضية.



