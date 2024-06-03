واشنطن: إسرائيل أبدت استعدادا لإبرام اتفاق هدنة في غزة

2024-06-03 23:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض الاثنين، إن إسرائيل أبدت استعدادها للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، وأن الكرة صارت في ملعب حماس. وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان رغم الشكوك المتزايدة بشأن الخطة التي وصفها بايدن بأنها مبادرة إسرائيلية لكنها لقيت ردود فعل متباينة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وقال ساليفان خلال منتدى التأثير العالمي في واشنطن "لقد رأينا مجددا استعدادا من إسرائيل في نهاية الأسبوع للمضي قدما وإبرام اتفاق. مضيفا كل هؤلاء الأشخاص الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار طوال هذا الوقت، عليهم أن يوجهوا أعينهم