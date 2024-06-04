خلية الإعلام الأمني تنفي وجود غلق لعدد من الطرق والجسور في بغداد

2024-06-04 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت خلية الإعلام الأمني، وجود غلق لعدد من الطرق والجسور في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الإجتماعي تداولت أنباء عن وجود (غلق لعدد من الطرق والجسور في بغداد) مساء اليوم الاثنين" .وأضافت، انه "نود ان نبين انه لم تصدر أي أوامر بغلق أية منطقة او جسر وان جميع الطرق مفتوحة من بينها المؤدية إلى منطقة الكرادة وشارع فلسطين".