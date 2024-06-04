يوفنتوس يفسخ عقد أليجري بالتراضي

2024-06-04 00:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي يوفنتوس، مساء اليوم الإثنين، توصله لاتفاق مع المدير الفني ماسيمليانو أليجري، على فسخ العقد بينهما بالتراضي.وكان يوفنتوس قد أعلن إقالة أليجري من منصبه في 17 مايو/آيار الماضي، بعد يوم واحد فقط من التتويج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (1-0).ورغم الفوز بالكأس، إلا أن إدارة يوفنتوس شعرت أن أليجري لم يتصرف بشكل متوافق مع القيم الأساسية للنادي، بعدما فقد أعصابه على خط التماس وخلع سترته وألقاها على الأرض.كما كانت هناك مزاعم بأن أليجري وجه تهديدات خطيرة تجاه أحد الصحفيين في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس بملعب الأوليمبيكو، ليقرر اليوفي إقالته من منصبه.وذكر يوفنتوس في بيان رسمي اليوم الإثنين عبر موقعه الإلكتروني: "يعلن نادي يوفنتوس وماسيمليانو أليجري أنهما اتفقا بشكل متبادل على إنهاء العقد بنهاية الموسم الحالي".وأضاف "يتمنى النادي الأفضل لأليجري في مستقبله الاحترافي ويشكره أيضًا على النتائج التي حققها خلال السنوات التي قضاها على رأس قيادة الفريق".