رئيس الجمهورية: نرفض الاعتداء على العراق وانتهاك سيادته

2024-06-04 00:18:07 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح

أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الاثنين، عن رفضه الاعتداء على العراق وأي انتهاك لسيادة البلد. وذكر بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية، حضر احتفالية تخرج طلبة الجامعة الأميركية في دهوك، كما حضر الاحتفالية رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، أن "الطلبة الخريجين يتحملون شرف مسؤولية التطوير والنهوض بالبلد وتعويض ما تعرضنا له من عقود الدكتاتورية والحروب والتدمير والتراجع في كثير من جوانب الحياة"، معرباً عن أمله "في الارتقاء بالمستويات العلمية للجامعات بما يساعد على تنمية وتطوير المؤهلات". وأشار، إلى أن "رئاسة الجمهورية، تعمل من أجل تقوية العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتحرص على مُتابعة صرف الموازنة الخاصة بالإقليم وبقية المحافظات، كذلك تسعى لتحقيق العدالة بين المواطنين من خلال مُعالجة ملف السجناء والموقوفين والإفراج عن المنتهية محكومياتهم".

وتابع، أن "التقدم الأمني واستقرار البلد يُساعدان على تطوير وتمتين علاقات العراق الدولية والإقليمية ومع دول الجوار، كما يُعززان جهود السلطات العراقية من أجل رفض الاعتداء على العراق وأي انتهاك لسيادة البلد"، مؤكداً "الحرص على تكثيف الجهود في القضايا والاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، رافضاً أن يكون العراق منطلقاً للاعتداء عليها".





