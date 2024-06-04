الإعلام الأمني تنفي غلق لمناطق وجسور بغداد بعد احداث شارع فلسطين

2024-06-04 00:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم الإثنين، (3 حزيران 2024)، الأنباء عن غلق طرق وجسور في العاصمة بغداد بعد خروج متظاهرين شرقي العاصمة.

وذكر بيان للإعلام الأمني، تلقته "بغداد اليوم"، ان "بعض مواقع التواصل الإجتماعي، تداولت أنباء عن وجود (غلق لعدد من الطرق والجسور في بغداد) مساء اليوم الاثنين، ونود ان نبين انه لم تصدر أي أوامر بغلق أية منطقة او جسر".

وأكد البيان، ان "جميع الطرق مفتوحة من بينها المؤدية إلى منطقة الكرادة وشارع فلسطين".

وكانت منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، مساء الاثنين، شهدت اختناقات مرورية بعد فرض اجراءات أمنية مشددة بعد ان أغلق متظاهرين، مطعم (KFC) وتحطيم زجاج مطعم اخر شرقي العاصمة.

وذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، ان المتظاهرين "أغلقوا المطعم في شارع فلسطين، وحاولوا اقتحامه".

وأشار الى، ان "القوات الأمنية تحاول تفريق المتظاهرين من خلال الرصاص الحي".