2024-06-04 01:00:08 - المصدر: منصة إيشان

شهد جانب الرصافة من بغداد، وخصوصاً شارع فلسطين، استنفاراً أمنياً مشدداً بعد اقتحام عدد من المجاميع، مطعم KFC، ومطعم جلي هاوس وليز في شارع فلسطين. المجاميع توجهت إلى المطاعم، فرمت الكراسي على زجاج الأبواب وقامت بتحطيمه، وفق ما أظهرت صور وفيديوهات تم تصويرها من قبل مرافقي المجاميع. ونشرت منصة مقربة من الفصائل، “احتفاءً” بما فعلته […]

ظهرت المقالة ماذا يجري في بغداد؟.. اقتحامات للمطاعم وإغلاق للمناطق التجارية وانتشار عسكري كثيف أولاً على ايشان.