الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق النجف الكبير ويكشف تفاصيله

2024-06-04 01:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها على حادث حريق كبير نشب داخل مخازن ومعارض وأبنية مخصصة لتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية في منطقة حي عدن بمحافظة النجف، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقالت الدفاع المدني في بيان، إن هذا المشروع، ضمن المشاريع التجارية المخالفة لتعليمات السلامة، وسبق إحالتها إلى جلسة الفصل حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.

وفي تفاصيل الحادث، ذكرت أنها استنفرت فرقها في النجف، ودفعت بثقل أسطولها التخصصي مع إرسال تعزيزات بفرق إضافية من محافظة كربلاء ومحافظة بابل ومحافظة الديوانية كجهد ساند، فضلا عن إشراك معدات الإنقاذ الثقيل لرفع الأنقاض وتسهيل عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخازن والبنايات المحترقة.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة.