المحكمة الاتحادية تنفي صدور تصريح عنها او من احد قضاتها

2024-06-04 01:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت المحكمة الاتحادية العليا، صدور تصريح عنها او من احد قضاتها، فيما أكدت التزامها باحكام الدستور العراقي.وذكرت المحكمة الاتحادية العليافي بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها " تنفي ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بخصوص صدور تصريح عنها او من احد قضاتها"، مؤكدة أنها "متمسكة باحكام المواد 92و93و94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ".وشددت على "جميع وسائل الاعلام توخي الدقة عند النشر واخذ المعلومات والتصريحات من المحكمة الاتحادية العليا حصرا وتتحمل الجهة المخالفة لذلك المسؤولية القانونية ".