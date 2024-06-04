2024-06-04 08:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع العرض في وقت لاحق من العام وسط توقعات حذرة للطلب من المستهلك الرئيسي الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 77.87 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش.

وأغلق خام برنت دون 80 دولارًا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير/شباط، بعد أن انخفض أكثر من 3% يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 73.71 دولارا. واستقر أيضًا بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الاثنين بعد انخفاضه بنسبة 3.6٪.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضاتهم لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر فصاعدا.