انخفاض أسعار النفط بسبب المخاوف من زيادة المعروض

2024-06-04 09:00:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 78.16 دولاراً للبرميل، وأغلق خام برنت دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ السابع من شباط، بعد أن انخفض أكثر من 3% أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2% إلى 74.05 دولاراً وأغلق بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس بعد تراجعه 3.6%.

المصدر: العربية