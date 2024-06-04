هزة أرضية تضرب منطقة في إقليم كوردستان

2024-06-04 09:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد خبير الأرصاد الجوية في إدارة منطقة "كرميان" المستقلة سيروان صالح علي، صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض قضاء كلار إلى هزة ارضية بعض السكان استشعر قوتها.

وقال علي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 21 كيلومترا ضربت في الساعة 03:52 صباحا بالتوقيت المحلي لإقليم كوردستان مدينتي (سربل ذهاب)، و(قصر شيرين) في الجانب الإيراني.

وأوضح أن مركز الزلزال كان قرب قرية (خاتونه) على بعد 46 كيلومترا من مركز قضاء كلار.