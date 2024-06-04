تراجع أسعار خامي البصرة بالتزامن مع هبوط النفط

2024-06-04 09:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، مع انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.44 دولار ليصل الى 79.28 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.44 ليصل الى 82.23 دولاراً.

وتراجع النفط ليواصل خسائر الجلسة السابقة عندما انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع العرض في وقت لاحق من العام وسط توقعات حذرة للطلب من المستهلك الرئيسي الولايات المتحدة.