برلماني: ذي قار تحصل على 489 مليار دينار في موازنة 2024

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت النائب عن محافظة ذي قار، علا الناشي، اليوم الثلاثاء، أن حصة المحافظة في موازنة 2024 التي تم التصويت عليها اليوم ستكون 489 مليار دينار عراقي. وأوضحت الناشي عبر خحسابها في الفيسبوك واطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية فأن هذه الحصة تتوزع بواقع 346 مليار دينار لصندوق إعمار ذي...

