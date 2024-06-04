عقوبات أمريكية جديدة على صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية

2024-06-04 10:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستفرض عقوبات جديدة على أربع شركات إيرانية وفرد بسبب ارتباطهم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع استحوذت عليها روسيا. وبحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية، فإن الكيانات الجديدة الخاضعة للعقوبات مرتبطة بـ”تطوير وإنتاج ونشر الطائرات بدون طيار الإيرانية، التي قدمتها الجمهورية الإسلامية إلى روسيا ووكلاءها وشركائها من الميليشيات بهدف إطالة أمد الصراعات وزعزعة استقرار المنطقة.” وبحسب ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فقد تم فرض هذه العقوبات في نفس الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأفراد والمؤسسات المشاركة في بناء وتطوير صناعة الطائرات بدون طيار في إيران. وأضاف ميلر: “إننا نشيد بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف سلوك إيران المزعزع للاستقرار ودعمها للإرهاب في الشرق الأوسط”. وبحسب بيان الخارجية الأميركية، فإن أربعة كيانات إيرانية مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية مرتبطة بشركة “ريان رشد افزار”. والشخص الذي تم فرض العقوبات عليه هو أيضًا أحد مديري منظمة صناعات الطيران الإيرانية، والتي تم تحديدها على أنها إحدى الشركات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والمسؤولة عن الإشراف على مصنعي الطائرات بدون طيار.