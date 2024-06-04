اليوم .. الطلبة يواجه كربلاء في مباراة مؤجلة من دوري النجوم

2024-06-04 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيلتقي في الساعة الـ( 4.45 ) من عصر اليوم الثلاثاء فريق كربلاء مع نظيره الطلبة في مباراة مؤجلة لحساب الأسبوع الـ(22) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"ملعب الكوت سيحتضن هذه المباراة المؤجلة من يوم 14/4/2024، مبيناً أن المباراة تعد الأولى للطاقم التدريبي الجديد لفريق الطلبة بقيادة المدرب قحطان جثير".وأضاف أن "فريق كربلاء أبدى اعتراضه على تغيير ملعب المباراة من ملعب كربلاء الى ملعب الكوت، فيما أشارت لجنة المسابقات، عبر بيان صدر يوم أمس الاثنين إلى وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأندية لإنجاح دوري نجوم العراق بالشكل الأفضل".وأوضحت أن " وزارة الشباب والرياضة أعلمتنا بخطاب رسمي بإغلاق ملعب كربلاء للصيانة، وتم الاتصال بالجهات المسؤولة لتأمين المباراة في ملعبي النجف أو الكرخ وبلغت اللجنة بدخول الملعبين بفترة صيانة".يذكر أن فريق الطلبة يحتل المركز العاشر برصيد (41) نقطة، فيما يأتي فريق كربلاء بالمركز الخامس عشر برصيد (32) نقطة .