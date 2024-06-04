أكثر من 7 ملايين برميل للنفط الخام ومشتقاته صادرات العراق لأمريكا في شهر

2024-06-04 10:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن العراق صدّر من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة أكثر من 7 ملايين برميل خلال شهر آذار/مارس من العام الحالي.

وأظهر جدول للادارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر اذار 7.75 ملايين برميل مرتفعة بـ 2.395 مليون برميل عما سجلته في شهر شباط الذي بلغت فيه 4.680 ملايين برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صادرات أوبك من النفط الخام ومنتجاته الى أمريكا خلال شباط اذ بلغت 38 مليونا و 69 الف برميل، حيث تصدرت السعودية أعلى معدل الصادرات الى أمريكا إذ بلغت 11 مليوناً و559 ألف برميل خلال المدة الزمنية ذاتها.

وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وتؤدي علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية، و وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.