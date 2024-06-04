هيئة التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 6 آلاف محال على التقاعد

2024-06-04 10:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد لشهر حزيران الحالي، فيما أشارت الى أن عدد القيود لهذا الشهر بلغت أكثر من 6 آلاف قيد.وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة باشرت بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد لشهر حزيران الحالي من المدنيين والعسكريين وقوى الأمن الداخلي"، مبينا ان "ذلك جاء التزاما ضمن خطتها التي أعلنتها سابقا بصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد مرور 48 ساعة من استلام اول راتب تقاعدي".وأضاف ان "عدد القيود التي تم صرف مكافأة نهاية الخدمة ضمن وجبة حزيران 6071 قيداً"، داعية المتقاعدين "ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة المصارف ومنافذ الصرف لاستلام مكافأة نهاية الخدمة"، مشيرا الى ان "ذلك جاء ضمن حزمة دعم شريحة المتقاعدين التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وباشراف رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد".