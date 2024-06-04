طقس العراق.. خمس محافظات تتخطى حاجز الـ 47 درجة

2024-06-04 10:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، مبيناً أن"درجات الحرارة العظمى في البصرة وذي قار والنجف الأشرف والمثنى وبابل 47 درجة مئوية، وفي بغداد وكربلاء المقدسة والديوانية 46 درجة مئوية".

وأضاف أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "يوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

ولفت إلى أن "طقس يوم السبت المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".