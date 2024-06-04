2024-06-04 10:12:01 - المصدر: واع

الديوانية – واعأعلن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، المصادقة على إحالة 36 مشروعا ضمن خطة العام 2023 والجزء المتبقي من مشاريع الأمن الغذائي والتنمية.وقال الزاملي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المشاريع توزعت على قطاعات (الطرق، والكهرباء، والماء، والجسور) في مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها، بالإضافة إلى مشروع تأهيل مستشفى الديوانية التعليمي وتجهيزها بالمستلزمات الطبية".وأكد أن "إدارة المحافظة تعمل وبالتنسيق مع وزارة التخطيط لإكمال مصادقات المشاريع ولجميع القطاعات".