وأدت خطة الحكومة.. دورية مرور تشل حركة العجلات في ساحة الحسنين ببغداد

2024-06-04 10:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شكى عدد من سائقي العجلات المارة من ساحة الحسنين وسط العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، من قيام دورية للمرور بعرقلة السير والتسبب بتكدس العجلات في جوانب الساحة.

وبحسب السائقين فأن" الدورية تقف في وسط الساحة المغلقة لأغراض انشاء مجسر يربط جسر الطابقين بالجسر المعلق"، مشيرين الى انها "عبارة دورية متحركة لا واجب لها الا وضع العراقيل امام حركة العجلات وزيادة أعباء المواطنين، ما خلق فوضى واختناقات مرورية في المنطقة اثرت بشكل مباشر على انسيابية الحركة".

ودعا عدد من المواطنون، الجهات المعنية في وزارة الداخلية، الى "وضع حل ومعالجات حقيقية لهذا الامر لانهاء حالة المعاناة التي يعيشها الموظف والكاسب بشكل يومي خلال انتقاله الى منطقة عمله بسبب تلك المفرزة"، مستغربين "حصول هكذا تصرفات تناقض الجهود الحكومية لانهاء حالة الزحام في من خلال انشاء الجسور و المجسرات في عدد كبير من التقاطعات والساحات لحل مشكلة الاختناقات المرورية".



