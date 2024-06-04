تراجع بأسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية

2024-06-04 11:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.31% إلى 2362 دولار للأوقية، فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.36% إلى 2342 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 104.115 نقطة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.62 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1019.70 دولار، وربح البلاديوم 0.5% إلى 922.28 دولار.