2024-06-04 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخص بتهمة تخدير أُسرة كاملة وسرقة منزلهم.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد أن تقدم أحد المواطنين بتقديم شكوى مفادها أن متهما دخل منزلهم وقام بتخديرهم بدواء مخدر ومن ثم قام بسرقة كمية من الذهب وجهاز "آيفون"، قامت الشرطة على الفور بإجراء تحقيق وإلقاء القبض عليه.

وأوضح أنه تم خلال الاعتقال تم ضبط سلاح نوع مسدس، وتلك المادة الدوائية التي أستخدمها لتخدير الأسرة.

وأضاف البيان أن المتهم المدعور (ك، ح، أ) مواليد 1976، ذو سوابق جنائية، موقوف بموجب المادتين 444 و15 من قانون العقوبات العراقي.