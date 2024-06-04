العراق يطلق أكبر قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى اهالي غزة

2024-06-04 12:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، يوم الثلاثاء، إنطلاق أكبر قافلة مساعدات غذائية وطبية عن طريق البر إلى أهالي قطاع غزة، بالتعاون بين فريق التواصل الحكومي وجمعية الهلال الأحمر، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت الجمعية في بيان لها إن "القافلة الإغاثية البرية الأولى انطلقت اليوم إلى أهالي غزة وهي تحمل أكثر من 500 طن من المواد الغذائية والطبية".

وأضاف أن "هذه الشاحنات ستنطلق عن الطريق البري إلى منفذ طريبيل وبعدها الى ميناء العقبة و بواسطة العبارة إلى ميناء (نويبع) المصري وبعدها الى رفح".