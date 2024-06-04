السيد الحكيم يزور كربلاء المقدسة ويلتقي الحكومة المحلية

2024-06-04 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

زار رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، محافظة كربلاء المقدسة ويلتقي الحكومة المحلية فيها.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه " بعد تشرفنا بزيارة المرقدين الطاهرين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) نبدأ جولتنا في محافظة كربلاء المقدسة".

وأضاف، أن "الجولة تضمنت اللقاء بالمحافظ نصيف الخطابي و نائبيه ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في المحافظة."