عمليات بغداد: القبض على شخص اعتدى على دورية للشرطة

2024-06-04 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص اعتدى على دورية للشرطة في بغداد.

وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده حصول دكة عشائرية واطلاق نار كثيف قرب جامع ذو الفقار ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد".

واضاف البيان ان" قيادة العمليات تود ان توضح الموقف الرسمي أن فجر هذا اليوم حصلت مشاجرة بين طرفين لإسباب عائلية في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة، وقيام احد الاطراف باللجوء الى مركز الشرطة لإقامة دعوة قضائية وعند اصطحاب المشتكي من قبل مفرزة من مركز الشرطة بهدف التحقيق الاولي للحادثة قام الطرف الثاني بالتعرض واطلاق النار بأتجاه الدورية".

وتابع ان" قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإشراف مباشر من العميد الركن آمر (اللواء 18 ) شرعت فورا بتطويق المنطقة ومداهمة دور الجناة حيث تمكنت من القاء القبض على أحدهم وضبط الاسلحة والاعتدة والعجلات التي كانت بحوزتهم، ومازال البحث جاري عن الآخرين".

واشار الى انه" تم احالة الملقى القبض عليه والمواد والعجلات المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".