اتحاد اليد يعلن تشكيل المنتخب الرديف

2024-06-04 12:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعسمى الاتحاد العراقي لكرة اليد الكادر التدريبي للمنتخب الوطني الرديف والذي يتألف من خالد عدنان مدرباً، وأحمد مزيد وأحمد خميس مساعدين له، ومصطفى ياسين مدرباً للحراس، وعضو الاتحاد حيدر سكر مشرفاً للمنتخب، وياسر جاسم مديراً للفريق .وقال عضو الاتحاد والناطق الرسمي له كاظم كامل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكادر التدريبي بقيادة خالد عدنان وجه الدعوة لـ 31 لاعباً للدخول في المعسكر التدريبي الداخلي الذي سيقام في بغداد من 15 - 25 / 6 / 2024 وهم: لحراسة المرمى: سامر مشتاق، مهدي أيمن، أمير حسين، مصطفى محمد عبدالرضا، علي أحمد، واللاعبون: مهند أشرف، عبدالكريم حسن، علي رعد، زيد جعفر، مصطفى محمد فائق، حسين فرحان، محمد باقر علي، علي صلاح، منتظر ناظم، محمد وزير، جعفر صباح، علي فرحان، علي المرتضى، حسن كوكب، مسرور جاسم، حسين أحمد، كرار حيدر، محمد الباقر أحمد، مجتبى باسم، وليد هذال، حسين كوكب، سجاد حمودي، أحمد حسن، حيدر جعفر حامد، حسن إبراهيم، حسين علي خضير".