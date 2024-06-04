عن طريق البر.. انطلاق قافلة مساعدات عراقية لإغاثة أهالي غزة

2024-06-04 12:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انطلقت، اليوم الثلاثاء، القافلة الاغاثية البرية الأولى إلى أهالي غزة، بالتعاون بين فريق التواصل الحكومي وجمعية الهلال الأحمر، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقال مدير ادارة الكوارث في الجمعية احمد عبد الامير ان القافلة الاغاثية البرية الأولى انطلقت اليوم إلى أهالي غزة وهي تحمل اكثر من 500 طن من المواد الغذائية والطبية. واضاف ان هذه الشاحنات ستنطلق عن الطريق البري الى منفذ طريبيل وبعدها الى ميناء العقبة وبواسطة العبارة الى ميناء نويبع المصري وبعدها الى رفح.