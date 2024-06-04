2024-06-04 12:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال عدد من المتهمين باستهداف المطاعم الأمريكية في العاصمة بغداد، وفق المادة “4 إرهاب”. وذكرت الوزارة في بيان: “خلال الأيام 26 و 27 و30-5-2024 حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كل من (مطعم KFC و مطعم جلي هاوس ليز ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC‏ وشركة […]

ظهرت المقالة الداخلية تعلن اعتقال متهمين باستهداف المطاعم الأمريكية في بغداد وفق المادة “4 إرهاب” أولاً على ايشان.