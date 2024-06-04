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الداخلية تعلن اعتقال متهمين باستهداف المطاعم الأمريكية في بغداد وفق المادة “4 إرهاب”

الداخلية تعلن اعتقال متهمين باستهداف المطاعم الأمريكية في بغداد وفق المادة “4 إرهاب”
الداخلية تعلن اعتقال متهمين باستهداف المطاعم الأمريكية في بغداد وفق المادة “4 إرهاب”
2024-06-04 12:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال عدد من المتهمين باستهداف المطاعم الأمريكية في العاصمة بغداد، وفق المادة “4 إرهاب”. وذكرت الوزارة في بيان: “خلال الأيام 26 و 27 و30-5-2024 حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كل من (مطعم KFC و مطعم جلي هاوس ليز ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC‏ وشركة […]

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