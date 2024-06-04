2024-06-04 12:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم الثلاثاء، انطلاق القافلة الإغاثية البرية الأولى والأكبر إلى أهالي غزة، بالتعاون بين فريق التواصل الحكومي وجمعية الهلال الأحمر، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقالت الجمعية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “أكبر قافلة مساعدات غذائية وطبية انطلقت عن طريق البر إلى أهالي قطاع غزة، بالتعاون بين فريق […]

ظهرت المقالة انطلاق أكبر وأول قافلة مساعدات عراقية برية إلى أهالي غزة أولاً على ايشان.