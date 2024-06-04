2024-06-04 12:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الطقس ليوم غد الأربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، مبيناً أن “درجات […]

ظهرت المقالة الأنواء الجوية: درجات الحرارة تتجاوز الـ47 مئوية في خمس محافظات عراقية أولاً على ايشان.