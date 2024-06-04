العراق يرسل القافلة الاغاثية البرية الأولى إلى أهالي غزة

2024-06-04 12:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن العراق الثلاثاء ارسال القافلة الاغاثية البرية الأولى إلى أهالي غزة وهي تحمل أكثر من 500 طن من المواد الغذائية والطبية. وانطلقت، اليوم ، القافلة الإغاثية البرية الأولى إلى أهالي غزة، بالتعاون بين فريق التواصل الحكومي وجمعية الهلال الأحمر، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال مدير إدارة الكوارث في الجمعية أحمد عبد الأمير في تصريح صحفي إن "القافلة الإغاثية البرية الأولى انطلقت اليوم إلى أهالي غزة وهي تحمل أكثر من 500 طن من المواد الغذائية والطبية". وأضاف عبد الأمير أن "هذه الشاحنات ستنطلق عن الطريق البري الى منفذ طريبيل وبعدها الى ميناء العقبة وبواسطة العبارة الى ميناء (نويبع) المصري