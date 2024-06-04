وزير الداخلية يرسل "المهمات الخاصة" إلى شارع فلسطين ببغداد

2024-06-04 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أصدر أمرًا بإرسال قطعات المهمات الخاصة إلى منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" وزير الداخلية أصدر أمرا بسحب فوج طوارئ بغداد السادس من منطقة شارع فلسطين وإرسال قطعات المهمات الخاصة التابعة لقوات الشرطة الاتحادية إلى المنطقة".

واعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، التوصل لأسماء المنفذين للهجمات على المطاعم، فيما اكدت صدور أوامر قبض بحقهم.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "خلال الأيام 26 و 27 و30-5-2024 حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كل من (مطعم KFC و مطعم جلي هاوس ليز ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC‏ وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية) من قبل اشخاص يستقلون (6) عجلات ودراجة نارية".

وأضافت انه "على الفور تم تشكيل فرق عمل استخبارية وفنية لغرض متابعة الموضوع لغرض التوصل الى الجناة من الخارجين على القانون"، مبينة انه "بعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل لأسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم، حيث تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق الذي إصدار امر القبض بحق المنفذين وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وتابعت أنه "بعملية نوعية تم القبض على عدد من المتهمين الذين إعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب أعلاه"، مبينة ان "مذكرات قبض قضائية صدرت بحق متهمين آخرين وسيتم متابعة باقي المطلوبين من قبل اجهزة وزارة الداخلية وباقي الاجهزة الامنية الأخرى".

واشارت الى ان "بعضهم للأسف ينتمي إلى احد الاجهزة الامنية وان قيامهم بالأعمال انفا بحجة الأضرار بالمصالح الأمريكية"، مؤكدة انه "تم توقيفهم اصوليا بغية احالتهم الى المحاكم المختصة".