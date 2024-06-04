الحكومة العراقية توافق على تسلم 700 الف طن من محصول القمح من مزارعي الإقليم

2024-06-04 14:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية ستتسلم 700 ألف طن من محصول القمح من مزارعي الإقليم.

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي عقدته اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية ترغب في تسلم 500 الف طن من محصول القمح من المزارعين في الاقليم على اساس العام الماضي.

و استدركت بالقول، "لكن نظراً لزيادة هطول الأمطار هذا العام وزيادة كمية المزروعات في إقليم كوردستان، أظهرت المسوحات الأرضية والجوية للمساحة المزروعة أن مليونين و900 ألف دونم من أراضي إقليم كوردستان زُرعت بالحبوب لذلك من المتوقع أن تتراوح كمية انتاج القمح هذا العام بين 1.2 مليون إلى 1.5 مليون طن.

وأشارت طالباني، إلى أن وزارة الزراعة في اقليم كوردستان أجرت مفاوضات مع وزارة التجارة العراقية، وقد تم التوصل من خلالها على زيادة كمية القمح المسوقة من المزارعين إلى 700 ألف طن.

وأعلنت وزارة التجارة، مطلع شهر حزيران الجاري، تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح للموسم 2024 من خلال الكميات المسوقة من المزارعين.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت، الجمعة (26 نيسان 2024)، تسلم 270 ألف طن من القمح، فيما توقعت وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن.