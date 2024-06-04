بمشاركة ايران والبانيا.. السعودية تستضيف النسخة الثالثة من بطولة غرب اسيا للشباب

2024-06-04 14:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق في مدينة الطائف السعودية، في الفترة من 25 حزيران/ يونيو إلى 5 تموز/ يوليو 2024 منافساتَ النسخة الثالثة من بطولةِ اتحاد غرب آسيا للشباب لكُرةِ القدم.

وبحسب ما نشره موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم؛ يشارك في البطولة 12 منتخباً، بواقع 11 منتخباً من منطقةِ غرب آسيا هي: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين إلى جانب المنتخب الألباني كضيفٍ من خارج الإقليم.

من جهته؛ كشف الاتحادُ السعودي المستضيف واتحاد غرب آسيا عن أن البطولةَ ستقام على ملعبِ مدينة الملك فهد الرياضيّة، وعلى ملعبِ نادي عكاظ، وجرى تحديد يوم 18 حزيران موعداً لسحبُ قرعة البطولة التي سيتم لاحقاً تعميمُ نظامها وآلية توزيع المنتخبات المشاركة بها، إضافةً إلى الإعلان عن الجدولِ الرسميّ للمباريات.

وفي السياق نفسه، تأتي مشاركةُ ألبانيا بدعوةٍ خاصةٍ من اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم، وكضيفٍ على البطولةِ، وكخطوةٍ أولى ضمن اتفاقيةِ التعاون المنتظر أن يبرمها اتحادُ غرب آسيا لكرة القدم مع الاتحاد الأوروبيّ لكرة القدم.

كما تأتي هذه المشاركةُ استكمالاً لاستراتيجيةِ اتحاد غرب آسيا بدعوةِ منتخباتٍ من خارج الإقليم والقارة للمشاركةِ في بطولاته سواءً على مستوى الذكور أو الإناث، بغرض توسيعِ قاعدة المنافسة لمنتخباتِ الإقليم، وزيادة فرص احتكاكها مع مدارس كرويةٍ متنوعة، وهو ما ينعكسُ إيجاباً على مساعيها للتطور، ورفع جاهزيتها لبقية الاستحقاقات المُقبلة عليها على مختلفِ الأصعدة.

وإلى جانبِ تواجد المنتخب الألباني في بطولةِ الشباب الثالثة، سبق أن وجه اتحادُ غرب آسيا الدعوةَ للمنتخبِ الإيراني للمشاركة في بطولةِ تحت 23 عاماً الرابعة التي أقيمت في العراق، كما استضاف منتخباتَ غوام ونيبال في بطولة السيدات الثامنة بالسعودية، والحال نفسه انطبق على بطولةِ تحت 23 عاماً الخامسة التي أقيمت بالسعودية بمشاركةِ منتخبات أستراليا وكوريا الجنوبية وتايلاند ومصر.

يشار إلى أن المنتخبَ العراقي يحمل لقبَ النسختين الأخيرتين من بطولة الشباب، حيث أن الثانية التي جرت بضيافته بمدينتي البصرة وأربيل عام 2021 وشهدت بجواره مشاركة منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت وسوريا والإمارات والأردن ولبنان.

كما توج المنتخبُ العراقيّ بلقبِ النسخة الأولى التي أقيمت في فلسطين عام 2019 وشهدت كذلك مشاركةَ الإمارات والأردن وفلسطين والبحرين وقطر.