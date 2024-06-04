سرور ماجد: ألحاني ليست حزينة وأبحث في ذائقة المتلقي لتقديم أجملها

2024-06-04 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةتصوير: حمادة البغداديأكد الملحن سرور ماجد، أن اغانيه ليست ذات طابع حزين، وأنما تمتاز بالايقاع السريع والخفيف.وقال الفنان ماجد لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "العديد من الاغاني التي قدمها لعشرات الفنانين تتميز ذات طابع سريع وخفيفة ومبهجة مثل أغنية (خليك أكثر صبر) و(أشتكيلك) للفنان كريم محمد"، لافتا الى أنه "يعتمد اسلوب تلحين قائم على ربط الأنغام بالكلمات، شريطة تأثر النص بذائقته كملحن حتى يصل الى مرحلة التفاعل مع اللحن وهو ما يميز الحانه ويجعل المستمع يعتقد انها ذات طابع حزين بالرغم من كونها اغاني سريعة وتدل على الفرح".وأضاف: "خلال مسيرتي في التلحين تمكنت من اكتشاف العديد من المطربين الذين أصبحوا نجوماً"، مبينا انه "قام بتلحين أكثر من (200) أغنية خلال مشواره الفني لعدد كبير من المطربين امثال (كريم محمد وقاسم اسماعيل وأحمد نعمة ومضر محمد)".وتابع ماجد أنه "يهتم بالنص ويتذوق اللحن حتى يستطيع ان يقدم افضل ما لديه من الألحان المتميزة، مثل أغنية (يصبرني) و(شلك عليه يازمن وشرايد) و(شصار يادنيا وتبرت كلها مني) و(بالشوك كلمن حالته وآنه علي بحالي) لمحمود أنور، و(من كالك مليتك) لسرمد عبد الجبار، و(شنكدر ننسه وشيصبرنه) لأصيل هميم، وغيرها من الألحان"، مؤكدا أنه "وخلال اربعين عاماً يبحث في ذائقة المتلقي الذي يعشق اللحن ذا الأنغام المجسدة للحالة انطلاقاً من الكلمات مثل الالحان التي تتعلق بالحرب او الوطن او الحب، وهذا النوع من الالحان يأخذ من وقته ما يقارب الاسبوع من أجل الاستقرار على لحن يناسب فكرة الكلمات وقصة الأغنية".واشار الى أن "اللحن الحقيقي يصل الى القلب والروح، لذلك الملحن غالباً ما يكون عصبياً هائماً باللحن، ويكون مجنونا بألحانه"، منوها الى أنه "قام مؤخراً بتلحين اغنية جديدة بعنوان (سولفنا بيك شكد أمس) وانه يشعر بانها قريبة من صوت الفنانة رحمة رياض، وكذلك قام بتلحين أغنية (لا تخجل وعيش وياي العمر الباقي) وكذلك ايضا اغنية (ذا تكدر على بعدي أنا والله ما أكدر) من كلمات مناضل التميمي وسيغنيها الفنان الكويتي عبد الله رويشد".