وزير التربية: أبوابنا مفتوحة ولن نقبل بأي تجاوز على حقوق الملاكات والمواطنين

2024-06-04 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، أن ابوابه مفتوحة امام المواطنين، مشددا على انه لن يقبل اي تجاوز على حقوق الملاكات والمواطنين.

وذكرت وزارة التربية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها الجبوري استقبل معاون مدير قسم الاشراف الاختصاصي في ديالى فاطمة احمد واستجاب للمظلومية التي قدمتها بعد ان أطلقتها امس على مواقع التواصل الاجتماعي".

واضافت ان "الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر بمظلوميتها والنظر بطلبها"، مؤكدا ان "أبواب الوزارة مُشرعة أمام الجميع ولن نقبل بأي تجاوز على حقوق الملاكات او المواطنين فهم تحت رعاية تربوية حقة".