استرداد مسؤولة عراقية متهمة بالإضرار العمدي بالمال العام

2024-06-04 14:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الثلاثاء عن تمكُّنها من استرداد أحد المسؤولين السابقين في وزارة الصحَّة من جمهوريَّة بيلاروسيا، تسبَّب بإضرار في المال العام تُقدَّرُ قيمته بـ(٦,٥) مليارات دينار. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد في بيان بأنّ إجراءات دائرة الاسترداد في الهيئة، بالتعاون مع جهاز المُخابرات ووزارة الخارجيَّة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، أفضت إلى استرداد المُتَّهمة الهاربة (جنان جواد عبد القيسي) من السلطات في جمهوريَّة بيلاروسيا، مُبيّناً أنها كانت تعمل مديراً للقسم المالي في الدائرة الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة في وزارة الصحَّة سابقاً، ومتهمة بالإضرار العمدي بالمال العام. وتابع مكتب الإعلام موضحاً أنّ المُتَّهمة متورطة، بالاشتراك والاتفاق مع مُدانين